Stelling: Soumaya Sahla moet terugtreden

Tim Hofman na uitzending Boos: ’Er lijkt iets in beweging te komen’

Tim Hofman ziet nu al de eerste resultaten van zijn veelbesproken uitzending van Boos over The voice of Holland. „Er lijkt iets in beweging te komen”, schrijft de presentator op Instagram. Het is de eerste keer dat Hofman in het openbaar reageert.