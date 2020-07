’Ook attentie nodig voor vrijwilligers’

Één daarvan bijvoorbeeld betreft mijn echtgenoot die werkzaam was als patiëntenvervoerder in het MMC Veldhoven. Omdat veel vrijwilligers zich hadden afgemeld aan het begin van de corona-uitbraak werd mijn man zoveel mogelijk ingezet. Hij deed dit met liefde en passie, maar zonder de nodige beschermingsmiddelen. Helaas raakte ook hij besmet en na een afschuwelijk ziekbed van acht dagen op de coronaafdeling en vier dagen op de IC is ook hij overleden. Het was een onmenselijk lijden in absolute eenzaamheid zoals zoveel zwaar zieke coronapatiënten hebben doorgemaakt.

Het ziekenhuis heeft er alles aan gedaan hem te redden en ook na zijn overlijden heeft het ziekenhuis veel aandacht gehad voor zijn inzet als vrijwilliger. Ik neem aan dat mijn echtgenoot niet de enige vrijwilliger is geweest die besmet geraakt is en is overleden.

Mevrouw Hoeijmans

Veldhoven