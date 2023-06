’Overschakelen op synthetische brandstof’

Er kan worden overgeschakeld naar de productie van synthetische brandstoffen oftewel syn-fuels. Niemand beseft blijkbaar hoeveel er wordt verkwist door het bestaande logistieke syeteem in te wisselen voor laadpalen en alles wat daarmee samenhangt. Wat we nodig hebben zijn de synthetische brandstoffen. We need syn-fuels zoals op flextransition.net

G.H. Kellersmann, Landsmeer