Brief 3: ’Agent in probleemwijk extra kwetsbaar’

Zij zouden dus bewust naar een onveilige wijk verhuizen, vaak met vrouw en kinderen! Extra kwetsbaar dus. De agent wordt doelwit van de hangjeugd en zullen hem wegpesten. En op welke manier gaan ze dit doen? Bommetjes, vuurwerk, deur intrappen, steen door de ruit?

Geen doordacht plan lijkt me. Beter is het om strenger te straffen. Geen plantsoen aanharken maar direct een tijd de bak in met strafblad. Strenger straffen dus. Denk dat zoiets een beter idee is, waarbij dan iedereen in zo’n wijk er op vooruit gaat.

Bert de Jong, Ermelo

