’Haagse achterkamertjespolitiek’

De notitie is pikant een geeft mijn inziens aan dat er een plannetje was om het beste en eerlijkste Kamerlid Omtzigt te lozen. Hij is voor politiek Den Haag natuurlijk een notoire dwarsligger die ze liever kwijt dan rijk zijn. Het is werkelijk ongehoord.

CDA-leider Wopke Hoekstra geeft aan dit niet met de verkenners besproken te hebben, maar de uitgelekte notities geven aan dat er in de politieke achterkamertjes weer van alles wordt bekokstoofd.

D.C. Schaap