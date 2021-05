’Machtsspelletjes jagen ons in Israël de schuilkelder in’

Israël en Hamas blijven elkaar bestoken, zoals hier nabij de stad Sderot, waar het Israëlische ’Iron Dome’-systeem raketten uit de Gazastrook probeert te onderscheppen. Ⓒ EPA

Wat is belangrijker: het rechtzetten van de geschiedenis of het bouwen aan een leefbare toekomst voor de nieuwe generatie in Gaza en in Israël? Voor Robert Baruch is het een retorische vraag. Baruch verruilde Nederland voor Israël en overpeinst de kwestie in de schuilkelder.