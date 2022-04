Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Nederlandse sancties tegen rijke Russen gênante vertoning

Eind februari legde de EU sancties op die Poetins vertrouwelingen, de Russische oligarchen, hard moesten treffen. Ons land was pleitbezorger van ’maximale sancties’. In de weken die volgden, herhaalde minister-president Rutte het belang ervan in Europese hoofdsteden en op internationale podia. Deze week zei de premier zelfs dat een eventueel vredesakkoord niet automatisch het einde van de sancties betekent.