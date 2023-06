Wat mijn drinkgedrag betreft ben ik behoorlijk Brits

Een van de verrassingen van het Engelse leven is dat bier hier aanzienlijk minder alcohol bevat dan wat ik in Nederland gewend was. Dat geldt zelfs voor het vertrouwde pilsje. In Nederland bevat dat steevast 5% alcohol, maar de meeste ’lagers’ die je hier in Engeland koopt, hebben slechts 3,8% alcohol. En ze smaken minder.