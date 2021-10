’Onterechte zaak tegen pensioenfonds PGB’

AVH staat er slecht voor, verkeert zelfs in liquidatie. De overname door PGB is een reddingsoperatie, die vanzelfsprekend niet ten koste mag gaan van de eigen deelnemers. Zoals ik. Ik heb nog nooit een indexering mogen meemaken en het zou toch te dwaas zijn als ik alsnog gekort word om een hogere uitkering aan nieuwe deelnemers mogelijk te maken! Een ander pensioenfonds waaraan ik deelneem is recent ook overgenomen en dat ging ook gepaard met verlies. Ik was allang blij dat die uitkering niet helemaal kwam te vervallen. Laten de AVH-deelnemers vooral blij zijn dat hun uitkering door deze overname goeddeels overeind blijft.

E. Voort, Spijkenisse