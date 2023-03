Premium Het beste van De Telegraaf

Column Annemarie van Gaal Ons kleine landje gaat ten onder aan inefficiënte grenzen

Door Annemarie van Gaal

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik word zo langzamerhand een beetje moedeloos van al die politici in de media in aanloop naar de verkiezingen aanstaande woensdag. Al die debatten en interviews, de woordenbrij waar geen eind aan komt en de nietszeggende beloftes terwijl het beschamende gebrek aan daadkracht zonder gêne onder het tapijt geveegd wordt.