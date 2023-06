Bedwing eerst de zee in plaats van de boer

We hoeven als inwoners van Nederland niet bang te zijn dat we morgen allemaal natte voeten hebben, maar meer dan de helft van onze dijken, duinen, dammen, kademuren, stormvloedkeringen en sluizen voldoet niet aan de wettelijke norm. Ze zijn dus niet veilig genoeg om ons ook in de toekomst te beschermen voor het water van de Noordzee, grote rivieren en zelfs meren. Die conclusie staat in een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat eind vorige week aan de Kamer is gestuurd.