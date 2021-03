’Spitsheffing: geen doel maar middel tegen files’

Erik Verhoef Ⓒ Peter Valckx

Het is nu misschien moeilijk voorstelbaar, maar tot maart vorig jaar maakten we ons grote zorgen over een dreigend ’verkeersinfarct’, zeker in en om de Randstad. Met de eerste lock-down verdwenen de files als bij toverslag. Maar, wanneer we over enige tijd hopelijk weer vrijuit kunnen bewegen, zullen mensen natuurlijk weer vaker op het werk willen of moeten zijn, en zal ook het zakelijke verkeer weer aantrekken.