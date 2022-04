’Inspirator Cruijff’

Graag voeg ik nog toe hoe hij middels zijn Foundation veel jongeren met beperkingen aan het sporten hielp. Zo mochten wij eens met onze jonge revalidanten naar het Olympisch stadion waar we werden opgewacht en welkom geheten door Johan. Daar mochten de jongeren allerlei aangepaste sporten/materialen proberen en met hem op de foto. Vervolgens kregen we als organisatie ook nog eens een hele rits aan sportrolstoelen cadeau voor in de gymlessen en kwam er uiteindelijk het befaamde Cruijff trapveldje. Niet alleen in Nederland maar over de hele wereld hielp hij kinderen aan trapveldjes en materialen; hij liet ze kennismaken met sporten en maakte het mogelijk voor ze. Dat heeft hij goed gedaan. We missen zijn inspiratie!

Marian Uppelschoten, Gistel