’Buiten blowen is toch al strafbaar?’

Maar het schijnt niet te stroken met het landelijk beleid. Het is pas strafbaar als je handelt, produceert of in bezit hebt. Huh? Dan is blowen in het openbaar toch strafbaar? Je voldoet aan minimaal één criterium, namelijk bezit. Als je het niet in bezit hebt, kun je ook niet blowen. Waarom moet er dan toch een beleid aangepast worden zodat blowen in het openbaar strafbaar wordt? Wat gebruiken die beleidsmakers om met een verbod te komen op iets wat al verboden is? Dit zaakje stinkt.

Frank Spierings, Eindhoven