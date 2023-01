Brief 2: ’Ambtenaren moeten er voor de burger zijn’

In zijn interview (Tel. 2/1) schetst hij hoe misdadig in feite de overheid functioneert naar de samenleving, het is wij en zij geworden. Het ambtenaren bolwerk zou 180 graden moeten draaien en er niet in de eerste plaats zijn vóór de overheid, maar juist vóór samenleving. Het is toch te gek voor woorden dat er 250 mensen van de Nationale ombudsman dagelijks bezig zijn om de maatschappij te beschermen tegen de veelal dwarsliggende ambtenaren.

Duco Douwstra, Vleuten

