Brief 1: ’Meer bijdragen aan eigen verdediging’

Volgens mevr. Karabulut rechtvaardigen ’decennia aan verre oorlogvoering door de NAVO geen extra investeringen in dure wapensystemen’ en is daarom ’het loslaten van de tweeprocentsnorm een goede eerste stap’. Ze slaat de plank daarmee flink mis want de NAVO heeft, sinds haar oprichting, (gelukkig!) geen enkele oorlog gevoerd. Haar doelstelling is juist het voorkomen van oorlog en daar heeft deze organisatie, alleen al door haar bestaan, in belangrijke mate aan bijgedragen.

De kosten daarvan zijn onevenredig zwaar gedragen door de VS die zich, volkomen terecht, op het standpunt stellen dat Europa financieel meer aan de eigen verdediging zal moeten gaan bijdragen.

Twee procent van het BNP voor defensie is een afspraak mevr. Karabulut waar wij ons, in ons eigen belang, aan dienen te houden!

P.F. Oosterhuis, Hechtel-Eksel (B)

