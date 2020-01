Antieke bangmakerij met Doemdagklok

Het is officieel één minuut en veertig seconden voor twaalf. De grote wijzer van de Doomsday Clock is deze week weer eens vooruit gezet en daarmee is het doodvonnis van de mensheid bijna getekend. Reden? Ach, dat kan van alles zijn. Het coronavirus. De flamingo’s die zijn neergestreken in een plasje bij Pijnacker als een teken aan de wand, zoals de Oud-egyptische sprinkhanenplaag de komst van de Ruiters van de Apocalyps aankondigde. Of heeft Frans Bauer weer een nieuw plaatje uit?