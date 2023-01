Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Amerikaans onderzoek onderstreept belang om Holocaust centraal te houden bij dodenherdenking

Door De hoofdredactie

Er is geschokt gereageerd op de uitkomst van een Amerikaans onderzoek, waaruit naar voren komt dat bijna een kwart van de Nederlanders tussen de 18 en 40 jaar de Holocaust ontkent of bagatelliseert. Volgens de onderzoekers is dat percentage het hoogste van een reeks metingen in westerse landen. Minister Yeşilgöz (Justitie) stelt dat er „veel werk te doen” is.