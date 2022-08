’Hogere salarissen, hogere prijzen’

Na een lange tijd hoorden we onze minister Kaag weer eens in de media. Ze sprak haar zorgen uit over de armoede, die momenteel in ons gave landje heerst. Maar zij kon hier eigenlijk niet zoveel aan doen. De werkgevers moeten de lonen maar verhogen. Maar minister toch, u weet toch, dat de prijzen van producten weer gaan stijgen als de zakenwereld voor hogere kosten komt te staan? Dat schiet niet erg op! En wat doet u zelf? Wat doet u voor de AOW-ers en de pensioengerechtigden?

Joke van Leeuwen, Amersfoort