’Meer trajectcontrole nodig’

Ik probeer me daar zo veel mogelijk aan te houden, maar vaak lijkt het of je stilstaat ! Sommigen gaan je met 130 of 140 km/u voorbij. Je ziet nooit een politieauto. Niet zo vreemd dat er weinig bekeuringen worden uitgedeeld.... Vaker trajectcontrole zou ik zeggen.

D. Muts, Haarlem