Happy met je baan, op straffe van ontslag

Verhogen belastingvrije kilometervergoeding moet versneld worden ingevoerd

Na twee jaar is vorige week het advies om (deels) thuis te werken komen te vervallen. Uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Van Gennip (Sociale Zaken) bleek maandag dat het eerdere advies is vervangen door ’een oproep aan werkgevers en werknemers om onderling afspraken te maken om hybride w...