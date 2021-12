’Boosterprik halen niet zo makkelijk’

„We zorgen ervoor dat alle mensen van zestig jaar en ouder in december hun booster kunnen halen, want dat is heel belangrijk om voldoende resistent te blijven.” Dat zijn mooie woorden, maar de praktijk is ook nu weer anders.

Na dagenlang bellen, eindelijk een aardige mevrouw aan de lijn. „O meneer, december kan echt niet meer. We zitten al helemaal vol. Het wordt ergens in januari.” De zoveelste belofte die niet wordt waargemaakt, dat geeft weinig reden tot vertrouwen!

Hoop dat in het nieuw te vormen kabinet er een minister van volksgezondheid komt die de zaken niet beter voordoet dan ze zijn!

Jaap Koopman