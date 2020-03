Zij heeft dit apparaat vanwege haar werk nodig. Geen paniek, zei de conducteur, bel uw schoonzoon en zeg dat ik over een half uur op station Haarlem aankom op weg naar Zandvoort. Ik zal hem de telefoon overhandigen. Zo gezegd, zo gedaan. Een half uur later belde mijn schoonzoon om te melden dat de telefoon terug was. Bedankt, conducteur Emiel!

J. van Sundert, Maastricht