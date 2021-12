’Viaplay overspeelt z’n hand’

Wij kijken altijd naar de races van Max Vetstappen maar als ons dit 14 euro per maand gaat kosten dan passen wij daar voor. De uitslag en/of samenvatting zien we toch wel via sociale media-kanalen. Alles is al zó duur dus dát gaat hem niet worden voor ons en met mij nog zovelen. Ik denk dat ze zich rijk rekenen omdat hij nu zo populair is maar toch vermoed ik dat ze van een koude kermis terugkomen.

Daarnaast is het een schande dat ze commentator Olav Mol aan de kant hebben gezet. Mol is een gegeven in de F1, ervaring moet je niet aan de kant zetten.

P. van Neck, Rotterdam