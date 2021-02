’Afhaalwinkels ondoordacht plan’

De eerste vraag die natuurlijk bovenkomt: wie gaat die logistieke aanpassing bedenken? In ieder geval niet de heer Rutte, want daar heeft hij de capaciteit niet voor. Dus wordt dit overgelaten aan de winkels zelf. Hoeveel geld gaan deze extra maatregelen wel niet kosten!?

Een andere vraag die gesteld kan worden, welke winkelketens de filialen een eigen telefoonnummer hebben gegeven. Want in een aantal gevallen hebben winkelketens een centraal telefoonnummer.

Weer een andere vraag die gesteld kan worden is hoe het aantal bewegingen voor o.a. 1 wc-borstel of 1 blisterverpakking batterijen in goede banen geleid kunnen worden. Want we weten allemaal dat die binnen supermarkten een chaos is.

Voor de zoveelste keer een ondoordacht plan van Rutte.

Maarten M. van der Linden