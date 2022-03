’Doorgaan met gasafname Rusland hypocriet’

Die dankzij o.a. de klimaatprotesten met name in Duitsland zijn afgebroken. Dus hoe hypocriet zijn ze in Brussel door wapens te sturen naar Oekraïne, terwijl ze via de achterdeur Poetin financieren met aankoop van zijn gas. En dit gaat over miljarden die Poetin toegestuurd krijgt. Het is gewoon verraad aan de bevolking van Oekraïne. Roepen we staan achter jullie maar ondertussen een psychopaat de middelen verstrekken om ze te vermoorden. In 40/45 werden ze collaborateurs genoemd. Wat is het verschil, en is hiermee de EU, niet medeschuldig aan oorlogsmisdaden?

H. Deugd