’Regulering van drugs onvermijdelijk’

Vooropgesteld, ik ben tegen het gebruik van allerlei vormen van drugs, doch helaas is dit niet meer weg te denken in onze maatschappij. De overheid pompt miljoenen in het bestrijden van de drugscriminaliteit dat steeds meer een bodemloze put is geworden.

De oplossing is vele malen eenvoudiger. Als de overheid zelf in deze mark gaan opereren en de verkoop en handel reguleert wordt een veelvoud aan miljarden euro’s verdiend. Deze markt wordt dan voor de drugscriminelen niet meer interessant.

Een ander voordeel hiervan is dat andere diverse accijnzen (waaronder ook de benzine en andere brandstoffen) verlaagd of zelfs afgeschaft kunnen worden. Het illegaal dumpen van drugchemicaliën in natuurgebieden en andere vormen van overlast behoren dan tot de verleden tijd. Dit wordt dan een win-winsituatie waarvan alle inwoners mee gaan profiteren of is dit een utopie.

Wim Knaap, Hoorn