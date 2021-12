Columns & Opinie

’Ik twijfel geen seconde over het vaccineren van mijn kind’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over het vaccineren van 5- tot en met 12-jarigen. ’Ik zou de prik meteen met mijn dochter van 7 gaan halen. Het biedt in mijn ogen alleen maar voordelen.’