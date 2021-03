Brief 3 ’Megabouw huizen onhaalbaar’

De 25 grootste branche- en belangenverenigingen in de woningbouw hebben een akkoord gesloten waarin staat dat tot 2030 maar liefst een miljoen huizen moeten worden gebouwd. Maar dat is niet haalbaar. Het andere onmogelijke verhaal is om een kleine acht miljoen huizen van het gas af te krijgen, de komende 30 jaar. ’Men, Money, Materials’, dat wordt het probleem. Veel succes voor de volgende kabinetten.

John van der Westen, Blaricum

