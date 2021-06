Maak er een mooie sportzomer van, maar juich verantwoord. Zo luidt het advies van de supermarkt die het volk in juichcapes hult. Geen idee hoe je dat doet, verantwoord juichen, en al helemaal niet met een juichcape om. Verantwoord juichen is als een publiek geheim, een georganiseerde chaos of een ongekroonde koning: het is een tegenstelling vanjewelste.