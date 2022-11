’Geen vertrouwen in Kamerbestuur’

De coalitiepartijen zeggen het ’volste vertrouwen’ te hebben in het Kamerbestuur, onder leiding van Vera Bergkamp. Met die openlijke steunbetuiging hoopt de coalitie de politieke onrust rond de zaak - Arib te bezweren.

De fractieleiders wilden voorkomen dat er een plenair debat of stemming komt over het onderzoek, omdat de zaak daarmee ’te politiek’ wordt. Ook kent de Kamer de precieze beschuldigingen aan het adres van Arib niet, is dat hoe de democratie werkt na jaren zwijgen en opnieuw een politieke moord van een partij? Het vertrouwen in de politiek naar nul %.

J. Wallenburg, Best