’Overbevolkt land wordt onleefbaar’

Nu gaan we richting 20 miljoen en zelfs 22 miljoen en wordt er geen woord gerept over de houdbaarheid van ons overbevolkte land. Ik zou zeggen: geef de mensen die de drukte en overbevolking willen ontvluchten nu ook zo’n premie. Velen staan te trappelen, al zal het een hele toer zijn om nog een land te vinden dat niet met dezelfde problemen kampt. De hele wereld raakt namelijk vol, ontbost en versteent steeds sneller, maar geen regering die zich er druk over maakt.

Jeanne Dijkstra,

Ermelo