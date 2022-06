’Tefaf veel beter beveiligen’

De stand van een juwelier werd op de beurs op klaarlichte dag én in de aanwezigheid van publiek aangevallen door vier mannen, gewapend met onder meer een uzi. Met een zware moker werden vitrines aan diggelen geslagen en werden diamanten geroofd. Op hun vlucht konden later twee van de vier daders worden aangehouden.

Natuurlijk werden vragen gesteld hoe dit kon gebeuren en met name werd gevraagd naar de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen om de beurs te kunnen betreden. Mede gelet op eerdere diefstallen op de beurs. En al die keren waren sieraden de buit. Het geijkte antwoord: daar doen we geen mededelingen over. Ja, daar kunnen we zelfs heel kort over zijn. Die wáren er helemaal niet. En áls ze er al waren, dan waren ze in elk geval onzichtbaar en nutteloos.

Er waren geen detectiepoortjes te bekennen, er werd niemand gefouilleerd of aangesproken. Je kon zo naar binnen lopen. Het hoeft ook weer geen ’Fort Knox’ te worden, waar een groot deel van de Amerikaanse goudvoorraad ligt opgeslagen, maar de entree moet wel duidelijk anders worden georganiseerd. En toch zeker als de beurs al de snoepwinkel voor kunstdieven wordt genoemd. Een gewaarschuwd mens telt nu eenmaal voor twee!

Jan Muijs, Tilburg