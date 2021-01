’Belasten per hoofd’

Nu mijn laatste kind uit huis is en ik als weduwe alleen woon, valt mij op dat de gemeentelijke belastingen nauwelijks goedkoper worden, terwijl mijn afval, tot een minimum gedaald is, vertelt C. van den Broek.

Het scheelt maar een paar tientjes per jaar, of je nou alleen woont of met 3 kinderen. Ook op mijn inboedel-, aansprakelijk- en reisverzekering bespaar ik 3 euro per maand! Ik roep gemeentes en verzekeringen op, het aantal hoofden werkelijk te belasten.

C. van den Broek