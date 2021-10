Brief 3 ’EU kan niet alleen klimaat redden’

Daar valt enorm veel winst te boeken. Maar daar heeft de EU geen macht en dan is het heel makkelijk om de landen die in wel in de EU zitten te dwingen d.m.v bangmakerij. Er zal heus wel een en ander moeten gebeuren maar zolang België en Duitsland juist overgaan op gas waarom zouden wij dan van het gas af moeten? Waarom moeten mensen bang gemaakt worden en de armoede in geduwd worden? Met welke verborgen agenda’s hebben we hier te maken waar wij als simpele burgers geen inzicht in krijgen? Het gaat allemaal om geld en macht. Ik moet ineens weer denken aan de kreet ’zure regen’ waar we jaren geleden ook mee geconfronteerd werden, heeft u er ooit nog wat over gehoord?

M. Bruin, Almere

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: