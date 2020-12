’Middelburg spant de kroon met ozb’

Niet vermeld wordt dat de afvalstoffenheffing voor 2021 voor het ophalen van regulier restafval (1 maal per 2 weken) in de gemeente Middelburg volgens eigen rekenvoorbeeld op de website is gestegen met maar liefst 56%: in 2020 betaalden we 269,93 euro. Volgens rekenvoorbeeld van de gemeente Middelburg gaan we in 2021 aan afvalstoffenheffing 421 euro (…!) betalen, een verschil van 151,07 euro met vorig jaar, hetgeen neerkomt op een verhoging van maar liefst ca. 56%!

Fam. Van de Vliet, Middelburg