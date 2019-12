Brief 3: ’Slimmerik vindt gat in de markt’

Bamboe neemt ontzettend veel CO2 op volgens de geleerden. De bamboe moet per schip uit China naar ons land komen, wat dit alleen al kost! Is het niet beter om de huidige borden te laten staan en overal in het land bamboebossen aan te leggen als deze zoveel CO2 opnemen c.q. laten verdwijnen ?

En wederom een slimme handelaar die een gat in de markt heeft gevonden van de totaal doorgeslagen gekte in het stipje op de aardbol.

J.H. Posthumus, Veghel

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: