Italiaans geld op dubieuze manier naar Nederland

Als de relatie tussen Nederland en Italië uit de klauwen loopt, is een interview met de Italiaanse premier van groot belang. Het leek me dat hij er zelf ook bij gebaat zou zijn om zijn verhaal kenbaar te maken bij Nederlanders, maar ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. Een berichtje, nog een berichtje, een positief antwoord – ’Ciao Maarten!’ – en dan een telefoontje. Binnen een kwartier kwam al het positieve antwoord. Ze wilden al direct de vragen weten, het ging allemaal pijlsnel.