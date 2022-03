Brief 2 ’Gasprijs te laat omlaag’

De gasprijs gaat omlaag en wel op 1 juli, maar dit is precies de periode wanneer geen mens meer de kachel aan heeft en dus eigenlijk nauwelijks gas verbruikt. De dure periode blijft dus wel voor de hoge prijs. De benzine gaat ook omlaag in prijs en wel 17 eurocent. Dat op 1 april. Wat een geste. Als we niet uitkijken is de prijs van een liter tegen die tijd met 17 eurocent gestegen. Nu al is de benzine in de ons omringende landen meer als 17 eirocent lager en daar komen deze dagen weer verlagingen bij. Wat zijn wij toch een gaaf land met zulke politici.

Frans Verhoeven, Vlaardingen

