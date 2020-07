’Bezoek aan Amsterdam weren’

Zo wil men van de Kalverstraat eenrichtingsverkeer maken, doet men aan crowdmanagement en zijn er matrixborden geplaatst. Dit zet echter geen zoden aan de dijk, omdat het centrum voor de 1,5 meter maatregel al veel te krap was. In het centrum en zeker op de grachten is deze afstand onhoudbaar. Halsema zit kortom met een dilemma, omdat ze de vele toeristen niet kan weren. Dan resten er slechts harde maatregelen om te voorkomen dat Amsterdam één grote besmettingshaard wordt: de bezoekersaantallen aan de Wallen en het centrum reguleren, toegang tot coffeeshops verbieden voor buitenlandse toeristen en Amsterdam zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor buitenstaanders!

Bas Overmars, Amsterdam