’Huizengekte door overbieden vraagprijs’

Dat is ten eerste de huidige tendens om ongezien een huis kopen met een bedrag dat soms met een ton de vraagprijs overstijgt of tegen beter weten in meer betalen dan een huis waard is. Jaren geleden nadat de belasting voor woningcoöperaties per huis fors verhoogd werd, is het verkopen van huurwoningen begonnen en is er een tekort (aan sociale huurwoningen) ontstaan. Daarbij komt nog het toestaan dat het plafond van de huurprijzen verdween. En tenslotte moeten we inzien dat ons land geen grote buitenlandse instroom aan kan. Dat heeft niets met racisme of egoïsme te maken maar àlles met gezond verstand.

Marou Duyvelaar-Janssen, Middelburg