’In plaats van geld voedsel naar Afrika’

Dagelijks worden wij via radio en vooral tv geconfronteerd met afschuwelijke beelden van stervende kinderen om vooral geld te doneren om daarmede te helpen de honger of het tekort aan medicijnen te bestrijden. Zolang ik leef zijn deze gebieden nog steeds in dezelfde staat en gebeurt er weinig op dat gebied en dat geeft al aan dat corrupte regeerleiders aardig gespekt worden door onze giften.

Momenteel wordt door de coronacrisis veel voedsel en vlees vernietigd hetgeen eeuwig zonde is voor de hongerende Afrikaanse bevolking. Pasgeboren bokjes worden tot diervoeder vermalen en veel overtollig voedsel verdwijnt in de industriële productie voor veevoer. In plaats van geld moet dus dit de nieuwe hulp voor de hongerige bevolking zijn zodat zij daarmede als eerste weerstand kunnen opbouwen tegen de vele dodelijke ziektes aldaar.

Mevr. Brugman, Lelystad