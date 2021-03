Autosport

’Als Honda stopt, gaan ze als de brandweer’

Nu de testdagen in Bahrein erop zitten is het bijna zover. Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Daarom bespreken voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren de laatste ontwikkelingen in de koningsklasse in een nieuwe aflevering van de Formule 1-pod...