Premium Het beste van De Telegraaf

Gevangen in een denkbeeldige relatie

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

We hadden een relatie. Althans, dat dacht ze. We ontmoetten elkaar een maand of twee geleden en in het begin was alles koek en ei. Ik kreeg aandacht en dat streelde mijn ego. Maar al snel liep het uit de hand.