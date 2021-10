’Lockdown ongevaccineerden zal falen’

Men spreekt nu al over de mogelijkheid van het invoeren van een lockdown voor de ongeveer 15 procent aan ongevaccineerde Nederlanders. Maar controle daarop is vrijwel ondoenlijk als je moet concluderen dat veel (horeca)bedrijven en andere instellingen daar nu al een loopje mee nemen en de controle daarop ver achterblijft of zelfs helemaal niet gebeurt.

Hoe groot de nieuwe piek gaat worden en de onbeheersbaarheid daarvan is vooralsnog niet te zeggen. Maar mocht het ooit zover komen dat er in de ziekenhuizen gekozen moet worden tussen gevaccineerde en ongevaccineerde patiënten dan is de keuze niet moeilijk, dunkt mij.

Jan Muijs, Tilburg