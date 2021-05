Premium Binnenland

Tijd dringt voor vaccinatiecampagne: ’Het moet nu echt vlugger gaan’

Gaat ons land het streefdoel, om iedere Nederlander die dat wil voor 1 juli een prik te geven, wel halen? De huidige cijfers tonen aan dat er nog veel werk aan de winkel is. In de komende twee maanden moet Nederland dubbel zoveel prikken zetten als in de eerste vier maanden van de vaccinatiecampagne...