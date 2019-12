’Meer bevoegdheden voor Kinderbescherming’

Uit pure wrok bij deze ouders en vooral bij vechtscheidingen worden omgangsregelingen vaak misbruikt, waardoor het contact met een ouder helemaal verbroken wordt

D66 en SP

De frustratie bij die ouder is al jaren een bekend gegeven. D66 en SP willen daar nu paal en perk aan stellen en gaan bij minister Dekker van Rechtsbescherming pleiten, dat die vele probleemgevallen voortaan door de politie worden aangepakt, waarbij agenten desnoods moeten worden bijgeschoold. Leven deze politieke partijen op een roze wolk?

Kinderbescherming

Hebben zij dan helemaal niks meegekregen van de personele problemen bij de politie waardoor tal van zaken niet eens meer worden opgepikt en complete teams met bijzondere taken moeten worden opgeheven? Leg die taak gewoon neer waar die thuis hoort. Bij de Raden voor de Kinderbescherming die alom in den lande aanwezig zijn. En geef die meer bevoegdheden om handelend en dwingend op te kunnen treden. Desnoods en pas op het laatst in voorkomende gevallen bijgestaan door de politie.

Deurwaarders

Zoals die ook hulp verlenen aan bijvoorbeeld deurwaarders wanneer die in de problemen dreigen te komen. Dat voorkomt ook veel minder stress bij de kinderen.

Jan Muijs, Tilburg