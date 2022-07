’De woning als nieuwe melkkoe’

Zo zijn plannen er om de overwaarde bij verkoop te belasten; het huurwaardeforfait te vervijfvoudigen en de hypotheekrenteaftrek sneller af te bouwen. Te zot voor woorden. Eerst pleiten de opeenvolgende regeringen om de hypotheekleningen sneller af te lossen en vervolgens wordt bij verkoop van de woning de eigenaar zwaarder belast omdat mede door de overheid gestimuleerde vervroegde aflossing overwaarde is ontstaan. Ook is het nog maar de vraag wat de impact is van de optie als het kabinet de waarde van de woning fiscaal gaat overhevelen van box 1 naar box 3 (vermogensbelasting). Tel daarbij op dat de torenhoge erfbelasting is bepaald op basis van de hoge WOZ-waarde van de woning waarbij nabestaanden binnen een jaar na overlijden van hun partner vele duizenden euro’s met de fiscus moeten afrekenen, dan kun je met gemak stellen dat de woning de nieuwe melkkoe is van de overheid. Daarnaast wordt er verwacht dat de woningbezitters hun woningen voor 2030 gaan verduurzamen. Hoe kan het uit?

Jan Daems,

Diepenveen