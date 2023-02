Miskenning overheid van zwaar werk

Nodig omdat mensen die handenarbeid doen jonger beginnen met werken, zwaar werk doen, eerder versleten zijn, minder lang gezond kunnen leven en minder lang leven dan de hoogopgeleide politici. De in 2019 getroffen mogelijkheid om 3 jaar eerder op te houden dan de AOW-leeftijd, loopt tot en met 2025.

Vakbonden willen een blijvende wettelijke mogelijkheid om regelingen te treffen tot eerder ophouden van de AOW-leeftijd. Dat is nog steeds nodig. Zwaar werk is er nog steeds. Ploegenarbeid bijvoorbeeld. Andere voorbeelden zijn bouw- en installatiewerk; schoonmaakwerk; werk in de zorg etc.

De aandacht vanuit de overheid voor werkomstandigheden is alleen maar afgenomen. Zoals bleek bij de bagage-afhandelaars op Schiphol.

In het parlement zitten politici die hoogopgeleid zijn. Hun wereld is niet de wereld van de kiezers die met hun handen en bij nacht en ontij hun werk moeten doen.

Anne van Dijk, Drachten