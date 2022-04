’Hoeveel vrijheid mag online veiligheid kosten?’

Premium Columns

Het uitzetten van spionnen is een helder signaal richting Rusland

Nederland zet zeventien Russische spionnen het land uit. De lieden stonden officieel als diplomaat in de boeken, maar waren volgens de geheime diensten AIVD en MIVD heimelijk actief als inlichtingenofficier. Dat Rusland hier spioneert is al langer bekend, zo werden in 2018 nog vier mannen opgepakt e...